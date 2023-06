Avant-première - Ici tout commence du 13 juin 2023 - Episode 685

Entre amour et révisions, le cœur d’Axel balance. Ethan choisit de plancher... mais pas sur les examens. Pour devenir chef du Pop Up, Enzo tente de soudoyer Joachim.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.