Avant-première - Ici tout commence du 14 décembre 2023 - Episode 817

Tiraillée entre vérité et loyauté, Kelly peine à trancher. En cuisine, l’annonce de Teyssier sème le trouble entre Salomé et Anaïs. David et Ethan se lancent un défi épicé !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.