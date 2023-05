Avant-première - Ici tout commence du 17 mai 2023 - Episode 666

Au Double A, la guerre est déclarée entre Théo et Lisandro. En plein travail, Rose et Solal sont un peu trop complices. Lenglart sème le trouble entre Kelly et Lionel.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.