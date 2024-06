Avant-première - Ici tout commence du 18 juin 2024 - Episode 949

Le sort de Quentin est entre les mains de Maya… Pour la deuxième épreuve du concours, David et Billie espèrent un miracle. Pour son plus grand malheur, Laetitia tient la chandelle.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.