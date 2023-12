Avant-première - Ici tout commence du 19 décembre 2023 - Episode 820

La magie de Noël crée des surprises à L'institut. Jude et Bérénice mènent l’enquête sur David. En lice pour le poste de maître d’hôtel, c’est le service décisif pour Billie et Thibault.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.