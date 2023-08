Avant-première - Ici tout commence du 21 août 2023 - Episode 734

A L'institut, Vic est traitée comme une paria. Ambre et Solal organisent un double date. A la plage, Ethan et Maya passent à la vitesse supérieure.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.