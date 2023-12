Avant-première - Ici tout commence du 26 décembre 2023 - Episode 825

Entre Anaïs et Salomé, le duel pour le prix Vatel est lancé. Malik et Billie ont un professeur dans le collimateur. Pour Carla, ses parents sont prêts à enterrer la hache de guerre.