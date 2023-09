Avant-première - Ici tout commence du 26 septembre 2023 - Episode 760

Entre Kelly et Lionel, la tension monte. Changement de programme et de direction pour le Master ! Teyssier a une proposition inattendue pour Jasmine.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.