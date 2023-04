Avant-première - Ici tout commence du 27 avril 2023 - Episode 652

Claire fait ses adieux à la brigade de filles. En cuisine, l’alchimie entre Théo et Anaïs persiste. Jude tombe de haut lors de son date arrangé par Charlène et Billie.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.