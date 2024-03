Avant-première - Ici tout commence du 27 mars 2024 - Episode 891

A L'institut, le père d’Hortense donne un coup de pouce à la vie amoureuse de sa fille. «Chez Léonine», l’évaluation finale de Jude et Lionel s’annonce tendue… Au Double A, Anaïs se transforme en tyran pour la bonne cause !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.