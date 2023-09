Avant-première - Ici tout commence du 28 septembre 2023 - Episode 762

Entre Kelly et Lionel, le torchon brûle. De son côté, Constance enquête sur le secret de Carla et Bérénice. L’institut fête l’anniversaire de Maya !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.