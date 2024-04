Avant-première - Ici tout commence du 29 avril 2024 - Episode 914

Avec le Bleupré, Teyssier n’est pas au bout de ses peines… Au club des célibs, deux ex se retrouvent… A L'institut, les talents de Leroy sont remis en cause.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.