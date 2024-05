Avant-première - Ici tout commence du 3 juin 2024 - Episode 938

A l’Institut, Charlène est prise entre deux feux. Au Double A, Laetitia cherche à panser ses plaies. De leur côté, Malik et Maya sont comme chien et chat.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.