Avant-première - Ici tout commence du 4 juillet 2023 - Episode 700

Eliott se retrouve coincé entre amour et amitié. Le jour de la présentation du Master, Enzo ne sait plus sur quel pied danser.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.