Avant-première - Ici tout commence du 5 septembre 2023 - Episode 745

Teyssier a un plan bien rôdé pour protéger son secret. David et Deva jouent les nounous d’enfer. Panique en salle : Bérénice est confrontée à sa plus grande peur !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.