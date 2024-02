Avant-première - Ici tout commence du 7 février 2024 - Episode 856

Bérénice et Ethan forment un duo de choc. En matière de vins, Vic et Léonard ont encore un long chemin à faire… L’énergie de Gaëtan ne laisse personne indifférent !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.