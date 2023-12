Avant-première - Ici tout commence du 8 décembre 2023 - Episode 813

A L'institut, l’enquête de Jasmine et Jim se révèle explosive. En cuisine, Jude piège David, qui tombe les pieds dans le plat ! En cours, une alchimie prend forme entre Hortense et Stanislas.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.