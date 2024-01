Avant-première - Ici tout commence du 9 janvier 2024 - Episode 835

Pendant l’épreuve «en apesanteur», la tension grimpe… Pour obtenir gain de cause, Claire tente le tout pour le tout. Le torchon brûle entre Enzo et Vic : Billie et Tom mènent l’enquête.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.