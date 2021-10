Bande-annonce : Le bébé

Mais quel va être le destin du petit Naël ? Pile au moment où on lui trouve une famille d’accueil et après de longues recherches pour retrouver sa maman, elle refait enfin surface ! Marta dévoile tout ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.