Bande-annonce : Bal de promo

On attendait ce moment avec impatience et le grand jour du bal de promo est enfin arrivé ! Entre les rapprochements et les retrouvailles, l’ambiance est au rendez-vous. Quand tout d’un coup... Le plafond de la salle s’écroule et provoque plusieurs blessés dont Kelly, Claire et Charlène, vont-elles survivre à ce violent accident ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.