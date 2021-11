Bande-annonce : Botox addict

Laëtitia a un seul objectif, se faire de l’argent pour compenser la bourse que Kelly n’a pas obtenue. Elle découvre une nouvelle activité pas très légale grâce à une amie : le botox. Elle se lance rapidement et a déjà une clientèle. Charlène découvre son secret et réussit à la convaincre de lui faire une injection, puis une deuxième... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.