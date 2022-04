Bande-annonce : Confessions

Tom découvre des vidéos compromettantes d’Hortense et décide de les diffuser pour se venger. Ses vidéos dans lesquelles Hortense critique les élèves font polémique à l’Institut. Tout le monde lui tourne petit à petit le dos à cause de ses révélations. Mais Tom ne va pas s’arrêter là et est bien décidé à s’acharner sur elle. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.