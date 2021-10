Bande-annonce : Irréversible

L'arrivée du chef Simony à l'Institut n'annonce pas que des bonnes nouvelles ! Dès le départ, il repère Deva et ne cesse d'avoir des gestes de plus en plus déplacés envers elle. Sous le choc, Deva ne réagit pas, elle est comme pétrifiée. Cette histoire tourne au cauchemar et Simony ne s'arrête pas, il passe d'agression en agression et la menace de raconter qu'elle l'a allumé si elle le dénonce…