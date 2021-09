Bande-annonce : oeil pour oeil

On les croyait insubmersibles. Ils commencent à flancher. Salomé et Maxime, le couple phare de Ici Tout Commence est à son tour rattraper par les doutes. Il faut dire qu'Ambre met beaucoup d'ardeur à attiser le feu.