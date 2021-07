C'est fini entre Maxime et Salomé ! - ITC du 28 juillet 2021 en avance

Salomé a décidé de quitter Maxime et refuse de revenir sur sa décision. Elle lui reproche de s’obstiner à déterrer les secrets de sa famille. Suite à leur violente dispute, Diego et Vincent se réconcilient. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.