Claire avoue la vérité sur le testament - ITC du 23 avril 2021 en avance

Claire reconnaît avoir laissé Louis falsifier la signature du testament pour réaliser la volonté d’Auguste. Rose et Antoine veulent éviter une nouvelle guerre et cherchent le meilleur moyen d’avertir Clotilde. Constatant le froid entre Célia et Jérémy, Vincent encourage Jérémy dans ses choix. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.