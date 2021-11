Dans les coulisses de la Convention "Ici Tout Commence"

Ils étaient plus d'un millier à se retrouver à Paris, Cité des Sciences pour rencontrer et échanger avec le casting de "Ici Tout Commence". La série est devenu en un peine un an, un vrai phénomène qui dépasse le simple cadre de la télévision. Qu'ils soient fans, acteurs, journalistes ou producteurs, ils nous expliquent le phénomène ITC et pourquoi cette série a changé leur vie.