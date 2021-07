De nouveaux alliés pour Maxime et Salomé - ITC du 20 juillet 2021 en avance

Maxime et Salomé décident de se rendre à la Gardiane malgré la fermeture pour ne pas perdre le contact avec Sylvie. Et ils peuvent compter sur Hortense et Mehdi qui acceptent de leur prêter main forte. Myriel s'en va pour un voyager à la mer d'un mois. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.