Enzo prend la défense de Salomé. Maxime est exaspéré - ITC du 22 septembre 2021 en avance

Maxime est particulièrement agacé de l'attitude de Salomé. Son pseudo conseil a envoyé Maxime dans le mur. Et pire, Enzo semble défendre Salomé. Ce qui énerve encore plus Maxime. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.