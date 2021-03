Greg dit-il la vérité ? - ITC du 23 mars 2021 en avance

Inquiets, les parents Delobel cherchent à comprendre l’animosité soudaine entre Lionel et leur fils. Greg a beau nié avoir été frappé par Lionel, ses parents sont sceptiques et pensent qu’il protège son ami. Face à Hortense et Célia, Eliott confie avoir embrassé Greg. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.