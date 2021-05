Hortense partage son remède miracle ! - ITC du 24 mai 2021 en avance

Mehdi a accepté le deal de Teyssier et il entame sa première chimio. Hortense est là pour le soutenir et lui a même préparé un thé au CBD pour soulager ses douleurs ! En binôme avec Charlène, Lionel refuse de manipuler de la viande. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.