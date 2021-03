Hugues invite Hortense à dîner, mais… - ITC du 17 mars 2021 en avance

Hortense est étonnée d’apercevoir Hugues devant l’Institut, alors qu’il n’a plus droit d’y mettre les pieds. Ce dernier souhaite inviter la jeune femme à diner. Cependant au même moment, Maxime et Eliott les observe, alors qu’Hortense leur avait promis de ne plus lui adresser la parole.