Ici tout commence - Résumé de l'épisode du 19 mai 2022

Constance fait sa crise de la quarantaine et veut se reconvertir. Mais Teyssier ne comprend pas sa décision. Jasmine se confie de plus en plus à ses parents, mais ils ne sont visiblement pas blancs comme neige dans l’affaire de l’incendie du bal... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.