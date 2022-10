Ici tout commence - Bande-annonce : Ange ou démon

Vic et Billie découvrent l'existence d'un club secret à l'Institut Auguste Armand : le cercle. Dans une pièce secrète, se cachent des milliers de recettes de cuisine. Vic Billie et Samia décident de reformer le cercle. Vic manigance quelque chose et réussit à convaincre Théo de rejoindre cette organisation. Mais ils doivent faire preuve de discrétion pour ne pas attirer l'attention du chef Teyssier... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.