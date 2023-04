Ici tout commence - Bande annonce : Cheffes

Prêt (s) pour une nouvelle intrigue ? Imaginez plutôt une brigade 100% féminine, 100 % "meuf" et une invitée de prestige Diane Leyre, Miss France 2022. Pour accompagner les filles, un prof qui n'a plus besoin de faire ses preuves... Claire. Mais depuis quelques temps, son comportement est étrange. Va-t-il déteindre le l'ambiance et le travail de la brigade ?. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.