Ici tout commence - Bande annonce : Liaison dangereuse

Le moment est venu pour l’Institut Auguste Armand de fêter ses 30 ans. A cette occasion, Teyssier souhaite qu’un menu spécial soit créé. Claire Guinot lance un défi de taille à son fils : celui qui réalisera le meilleur plat, remportera l’élaboration du menu. Les esprits s’échauffent entre Louis et Charlène... les futurs fiancés ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Louis tombe dans un jeu dangereux : il s’est inscrit sur une application de rencontre sur laquelle il échange des messages torrides avec une femme. Cette liaison va-t-elle signer la fin entre Charlène et Louis ? A suivre... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.