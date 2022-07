Ici tout commence - Bande-annonce : Nouveau départ

Célia n’en peut plus de l’Institut et son duo avec Charlène pour les examens de fin d’année n’arrange rien. Les examens tournent mal et la pousse à changer d’air. Elle prend une décision radicale : quitter l’Institut et partir à Paris. Mais ses retrouvailles avec Théo chamboulent tout et Célia lui fait une proposition inédite... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.