Ici tout commence - Dans les coulisses du tournage de la Coupe de France, en Bretagne

Certains des comédiens de votre série quotidienne sont en déplacement pour une intrigue spéciale délocalisée dans le Grand-Ouest... On vous amène en Bretagne où se tiendra la Coupe de France ! Découvrez chacune des réactions des comédiens et l'incroyable château où se déroule le tournage. Nous avons notamment suivi Emmanuel Teyssier, joué par Benjamin Baroche, ou encore Salomé Dekens, incarnée par Aurélie Pons. Cette intrigue bretonne est pleine de rebondissements et risquera de fragiliser la relation mère/fille de Laetitia et Kelly... Qui de Teyssier ou Cardone remportera le duel ?