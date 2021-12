Ici tout commence du 1 décembre 2021 - Episode 282

Grâce à Laetitia et Marta, le secret de Charlène est révélé. Les médecins vont tout tenter pour la soigner… En cuisine, Maxime et Salomé sont sous pression pour le menu de Noël, mais le binôme n’abandonne pas ! Toujours à la recherche d’un appartement, Ambre et Solal font face à un dilemme pour ne pas se retrouver à la rue.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.