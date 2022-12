En savoir plus sur Agustin Galiana

Entre ami et ennemi, la ligne est très fine... Au Double A, les avis sur Lisandro sont mi-figue mi-raisin. De son côté, Elodie est contrainte d’allonger Charlène et Louis sur le divan. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.