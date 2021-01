Ici tout commence du 1 janvier 2021 - Episode 45

Noémie et Antoine sont stupéfaits des décisions de Claire tandis que Rose et Clotilde demandent des preuves de sa bonne foi. Maxime a peu de souvenirs de la soirée du Nouvel An et fait une découverte inattendue le lendemain. Lisandro découvre la disparition de son fils, Esteban, et demande à Antoine de lui venir en aide.