Ici tout commence du 1 juin 2023 - Episode 677

Hortense n’a plus le choix : elle doit quitter l’Institut. Si Jasmine ne comprend pas ce qu’il vit, Axel trouve du soutien auprès d’Ambre. En cuisine, la tension explose entre Kelly et Lenglart.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.