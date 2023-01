Ici tout commence du 10 janvier 2023 - Episode 575

Des révélations sur la guerre entre Ferigno et Teyssier sont au menu du championnat qui oppose les chefs. Au Double A, Jasmine se surpasse et enterre ses doutes. Quant à Souleymane, sa déception est de taille face au manque d’investissement des élèves.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.