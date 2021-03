Ici tout commence du 10 mars 2021 - Episode 93

Charlène est confrontée à son passé et ses conséquences, tandis qu’Hortense ne peut s’empêcher de compatir. Pendant que Noémie essaie d’apaiser les tensions, Louane et Ludivine pipent les dés et sont prises à leur propre jeu. De son côté, Vincent est de plus en plus convoité.