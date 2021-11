Ici tout commence du 10 novembre 2021 - Episode 268

A l’institut, les révélations de Célia incitent Antoine et Teyssier à prendre des mesures drastiques. Un fantôme du passé revient hanter Zacharie. Tom et Salomé sont en proie au doute mais Anaïs est bien décidée à les réunir…. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.