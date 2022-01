Ici tout commence du 11 janvier 2022 - Episode 312

Alors qu’il se prépare pour le concours, Maxime découvre le véritable visage de l’une des concurrentes et remet en cause sa participation. Tom essaie de reprendre le cours de sa vie après ce qu’il a vécu, tandis que Clotilde tente de convaincre Guillaume de revenir sur sa décision.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.