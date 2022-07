Ici tout commence du 11 juillet 2022 - Episode 440

Entre tromperies et coups fourrés, tout est permis pour Louis. A l'institut, entre Teyssier et Noémie, c’est qui est pris qui croyait prendre. De son côté, Clotilde a une prise de conscience.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.