Ici tout commence du 11 octobre 2021 - Episode 246

Marta révèle son secret à Théo qui est dévasté de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. Enzo s’implique trop dans la relation de Maxime et Salomé. Aux marais salants, Noémie découvre le secret de Stella.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.