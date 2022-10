Ici tout commence du 11 octobre 2022 - Episode 506

Entre Vic et Teyssier, Théo ne sait plus quoi faire. Malgré les ordres de Deva, David n'en fait qu'à sa tête. De son côté, Olivia reçoit un drôle de message.