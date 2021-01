Ici tout commence du 12 janvier 2021 - Episode 52

Salomé prend une décision importante tandis que Rose et Maxime lui assurent tout leur soutien. Vincent doute de ses choix, mais Célia et Jérémy tentent de le faire changer d’avis. Pendant ce temps, la prise de position d’Anaïs déclenche un débat houleux entre Claire et Clotilde.